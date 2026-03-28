桃園彩色海芋季結合棒球 打造2公頃花海

樂天女孩、桃園好農代言人嘎琳及樂天球員成焦點。（記者謝武雄攝）

超過20萬株花卉 8大打卡點 規劃「樂天女孩園夢專車」

「2026桃園彩色海芋季」即起至四月十二日於桃園市大園區溪海休閒農業區盛大登場，市府農業局除種植超過六萬五千株彩色海芋為主，全區花卉總數突破廿萬株，打造二公頃夢幻花海，更規劃「樂天女孩園夢專車」，首發場由桃園好農代言人「嘎琳」領銜，歡迎民眾春遊賞花，詳情可至臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/Gnm9yv）查詢。

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樂天女孩啦啦隊熱舞 活力滿滿

今年桃園彩色海芋季開幕儀式昨天上午十一點舉行，職棒樂天桃猿（Rakuten Monkeys）隊球員呂詠臻、廖健富，及樂天女孩啦啦隊成員筠熹、廉世彬、金佳珢、高佳彬都到場熱舞，活力滿滿；市長張善政致詞表示，今年活動結合樂天桃猿棒球文化，將應援元素融入裝置藝術，展現城市活力，適逢中華職棒今天開打，且為樂天桃猿賽季首戰，預祝該隊再次衛冕總冠軍。

圓夢奇芋記為主題 大聖花園吸睛

農業局長陳冠義說，今年主題「圓夢奇芋記」，結合樂天桃猿去年逆襲封王的城市記憶，紫色海芋與黑色百合首次亮相，園區八大打卡點，包含勝利飛船、孩時夢想、園未來的夢、大聖花園、夢想巴士、園夢透快車、豐收交響曲、園溫暖的夢，主裝置「大聖花園」以花果山為概念，樂天大聖高舉冠軍獎盃，象徵「大勝」意象，「勝利飛船」則融入桃園國際機場元素，猿氣小子搭乘飛機現身，象徵向夢想前進的希望旅程。

陳冠義表示，今年首次採用「雙IP」設計，桃市吉祥物丫桃、園哥，與樂天桃猿吉祥物猿氣小子、大聖同框，去年燈會「馬力食足」及仙草嘉年華裝置也移至現場，除了賞花打卡，還有互動演出、DIY體驗、農創特色市集等多元體驗，民眾可利用桃園市民卡APP完成電子集章任務，就有機會抽中AirPods Pro 3、樂天桃猿主題擺飾及紀念棒球等好禮。

交通管制 規劃免費接駁車

假日期間聖德北路等路段皆有交通管制，市府提供免費接駁車，從桃園機場捷運A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站到展區遊客中心循環行駛，平日班距卅分鐘，假日十五分鐘，A18站首班車上午八點卅分、末班車下午四點，展區遊客中心首班車上午九點、末班車下午五點卅分。

「大聖花園」以花果山為概念，樂天大聖高舉冠軍獎盃，象徵「大勝」意象。 （記者謝武雄攝）

桃園彩色海芋季打造2公頃花海。（記者謝武雄攝）

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