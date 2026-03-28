中市垃圾太空包堆積 文山焚化爐去化慢

台中市將去化不及垃圾打包，出現「太空包垃圾山」。（議員何文海提供）

1年7萬多噸處理缺口 打包迄今僅處理千餘噸

台中垃圾處理量能吃緊，衍生清運問題，引發各界質疑，文山掩埋場放置一千多噸「垃圾分篩打包」（太空包），太空包在戶外堆置無任何防護，甚至破損，民進黨議員何文海嘲諷台中市長盧秀燕若認為垃圾太空包是好政策，未來選總統政策可主打「全國都用太空包」，台中市環保局長吳盛忠表示，太空包是被野狗或大隻老鼠咬破，目前優先汰換文山焚化爐的舊爐，待新爐完工後再行處理現有堆置垃圾，並強調已停止移入新垃圾。

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破裂太空包重打包 恐造成二次污染

大里掩埋場累積堆置四十萬噸垃圾，尚待文山垃圾焚化廠興建後去化，台中市府以太空包方式暫時運至文山掩埋場。昨日市議員何文海、陳雅惠、陳淑華、林德宇、陳俞融、張芬郁、蕭隆澤等人針對文山焚化爐的垃圾處理問題質詢。

何文海說，文山掩埋場垃圾太空包不到三個月已經發生破裂破損，市府後續的維護方式，是評估已經破裂的垃圾太空包，優先集中送回大里掩埋場重新打包後送回文山掩埋場，過程恐造成區域的二次污染。

垃圾車班次不足 5點延至晚上8點才到

陳俞融指出，存放在文山掩埋場的太空包被發現破損，市府有必要加強監測防滲漏。陳雅惠指出，部分地區改由環保局接手後，因路線不熟，民眾反映垃圾車班次不足，甚至從原訂傍晚五點延至晚間八點才到。

垃圾累積至2030年 恐達40萬公噸

陳淑華說，文山焚化爐一年高達七萬多公噸垃圾處理缺口，累積至二〇三〇年恐將達四十萬公噸，號稱打包迄今也僅處理一千餘噸，遠落後一年新增七萬多公噸的量。另外，市議員施志昌揭露外埔綠能園區廚餘處理量即將從每日一〇〇公噸大幅提升至三五〇公噸，地方環境負荷倍增。

吳盛忠表示，清運方面，因部分委外廠商解約，市府已啟動應變機制並規劃重新發包，改善清運延誤問題。

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