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    首頁 > 生活

    新北迎兒童節 當週鮮奶多領1瓶

    2026/03/28 05:30 記者黃子暘、翁聿煌／新北報導

    今年兒童節在即，新北市以「動健康、喝營養、玩學習」為主題推出兒童月活動，市長侯友宜表示，教育局於兒童週當週推出「鮮奶一＋一」活動，符合領取資格的學幼童可於當週領取二瓶飲品，也有匹克球運動體驗、親子共學等活動；文化局結合「四三五藝啟童樂」及多元文化節，提供親子共學共遊的文化體驗，體育局在兒童節期間推出各國民運動中心兒童專屬優惠。

    運動中心推出兒童專屬優惠

    侯友宜表示，新北市已開辦鮮奶幸福週，符合資格的學幼童每週可領一份鮮奶、豆漿等飲品，在兒童月「喝營養」加碼節日，三月卅日至四月五日兒童週期間，加碼再送一瓶。

    教局辦匹克球體驗、親子共學

    「動健康」部分，教育局長張明文說，活動主推「一玩就會」的匹克球，從校園課程、教師培訓到親子體驗活動，讓孩子首次接觸就能玩得起來，除了匹克球外，還規劃飛盤、疊杯，以及為身心障礙學子設計的地板滾球等多元運動體驗；「玩中學」部分，新北推出「AI in STEAM共創嘉年華」、「STEAM假日親子營」、「Family Maker Day家庭創客日」等活動，並辦理「快樂上小學」親職講座。

    孕婦、兒童4月看牙 免掛號費

    此外，為提升孕婦及兒童口腔健康意識，衛生局長陳潤秋表示，市府與新北市牙醫師公會、牙醫院所合作，於四月推動出「口腔健康月」活動，孕婦及十五歲以下兒童至合作牙科院所就診，免收掛號費，詳細可上衛生局官網「孕幼兒童口腔健康月」專區查詢。

    台北市今年元月宣布將今年九月新學期 將實施免費營養午餐政策，各縣市陸續跟進，新北市至今尚未跟進，最近營養午餐廠商因為中東戰爭及廚餘回收影響成本大增，教育界希望市府儘速宣布實施免費午餐。

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