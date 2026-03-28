花蓮反毒教育展 教育部：研議校園快篩

中信兄弟啦啦隊女孩，陪伴小朋友一起看反毒教育展，小朋友在老師解說下，認識俗稱「吹氣球」的毒品笑氣。（記者花孟璟攝）

教育部「解癮─反毒教育特展」昨起在花蓮文創園區開幕，現場透過AI影像即時合成，能看見吸毒後五年、十年皮膚加速老化的模樣，讓孩子驚呼「好醜」！教育部司長表示，正研議修改規定，預計下半年將在校園引進毒品唾液快篩，強化依託咪酯類毒品反制能量。

教育部學務及特教司副司長許嘉倩說，教育部研議修改規定，將「毒品唾液快篩」引入校園，希望改善傳統尿檢對於新興藥物「依託咪酯」這類代謝速度快的毒品，尿檢容易驗不出來的問題，如發現學生成癮，也將透過諮商輔導機制、轉介治療，協助學生擺脫毒品。

請繼續往下閱讀...

教育部、中信反毒教育基金會、花蓮縣府昨在花蓮文創園區舉辦反毒教育特展開幕，展期將持續至五月廿三日。現場五大核心展區，從成癮的誘惑、沉淪、失控至新生，透過成癮者的真實的故事、搭配實境解謎遊戲「記憶特務」，解鎖毒品成癮真相，中信兄弟的Passion Sisters的貴貴等四名啦啦隊女孩也陪孩子一起認識毒品危害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法