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    首頁 > 生活

    巡守隊用心 斗六榴中社區防災全國優等

    2026/03/27 05:30 記者李文德／雲林報導
    雲林縣府在虎尾舉辦水患自主防災社區推動記者會，除授旗給新成立的斗六正心、北港後溝巡守隊，更表揚年度優異社區。（記者李文德攝）

    雲林縣府在虎尾舉辦水患自主防災社區推動記者會，除授旗給新成立的斗六正心、北港後溝巡守隊，更表揚年度優異社區。（記者李文德攝）

    配合水利署自主防災社區政策，雲林迄今逾八十個社區加入，其中斗六市榴中社區巡守隊隊員不分防汛期前中後詳實記錄，更自製巡守表格，被縣府大讚「比政府還用心」，去年還獲得全國優等社區殊榮。里長蔡芳聰表示，防災不能靠政府，培養自主意識才是關鍵。

    蔡芳聰指出，榴中里位在斗六大圳三個水閘門匯集之處，過去數十年來逢豪雨必淹，近年來縣府、公所出面解決後已紓解問題，但當地居民淹怕了，成立自主防災巡守隊，目前有卅三名成員，每月至少兩次針對里內巡視，每次詳細對出水口、分水口檢查是否已堵塞，且分為颱風、豪雨來臨前、中、後確認，更自製巡檢表格給巡守隊及協力單位。透過嚴密巡守機制盼達到減災目的。

    雲林縣長張麗善授旗給新成立的斗六正心、北港後溝巡守隊，更表揚年度優異社區，她表示，廿鄉鎮市遍布八十二個水患自主防災社區，近年持續建置智慧防汛系統，已有一五七處淹水感測器、即時災情通報平台，盼強化即時救災體系。

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