鹿港光復路攤販佔車格營業 將加強取締

鹿港鎮光復路菜市場人氣旺，連來拜拜香客與觀光客都來採買。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮光復路因大型蔬果店挾物美價廉優勢進駐，造成中央廣播電台鹿港分台前的一整排停車格，長期都被菜車與菜販佔用營業，停車格變成「菜市場」，天天交通大打結，人車違停、逆向與跨越雙黃線的驚險畫面一再發生，讓光復路成為鹿港鎮最亂一條街！警方強調將加強執法取締。

大型蔬果店生意好 菜車來搶客

民眾表示，央廣鹿港分台停止播音功能後，有大型蔬果店進駐對面空地，因為價格便宜，且汽機車停車方便，馬上打敗鹿港早市與鹿港第一市場，成為人氣最旺的菜市場，連到鹿港天后宮拜拜的香客或觀光客都趨之若鶩。

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整排停車格遭佔用 交通亂象多

民眾指出，蔬果店買氣強強滾，也讓央廣鹿港分台前方的一整排停車格，成為菜車與菜販集結之地，連黃色網狀線、紅黃線與道路轉角，全被攤販佔用，騎車或是開車經過的人，看到喜歡的蔬菜水果，更是直接停車購物，整條光復路亂成一團，遇到假日更是誇張，堪稱寸步難行。

附近居民還強調，鹿港光復路菜市場之亂，就算是有警車來巡邏，攤販與菜車也會跑給警察追，攤販把東西搬到人行道，菜車就整車開走，等到警車離開後，菜車再返回，攤販把蔬果擺到馬路上，恢復原狀繼續營業。

停車位或人行道擺攤 罰600元起

彰化縣警局鹿港警分局回應說，從去年下半年迄今共九個月，在光復路共舉發一二二件佔用停車格或人行道的違規攤販，其中佔用停車格、道路紅黃線或是白線營業的攤車，依道路交通管理處罰條例，可處一二〇〇至二四〇〇元罰鍰；佔用人行道擺攤可處六百至一二〇〇元罰鍰，將加強執法取締。

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