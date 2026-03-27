《未邀國產署》名間焚化爐道路拓寬協調 自救會抗議偷跑

南投名間焚化爐興建案26日召開聯外道路協調會議，反焚化爐自救會場外抗議程序偷跑。 （記者張協昇攝）

南投名間焚化爐興建案爭議不斷，縣府環保局廿六日召開聯外道路新民巷拓寬設計及管線協調會議，反焚化爐自救會偕同民團於場外抗議，指拓寬案未取得國產署土地許可，痛批程序偷跑，呼籲即刻停止一切程序。

環局︰討論內容未牽涉國產署

環保局回應表示，此次會議主要針對道路拓寬方式及地下管線預留空間進行討論，還未牽涉道路權屬機關，因此未邀國產署出席，一切依法辦理。

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名間鄉反焚化爐自救會會長致中師父表示，從環保局的簡報來看，新民巷預定拓寬的長條土地是特定農業區的農牧用地，要拓寬供垃圾車雙向通行，大多是國產署的國有農地，在中央已不支持名間焚化爐案的情況下，國產署不應同意釋出這一公頃多的特農地。

此外，縣府規劃垃圾車經過的名間產業道路，早就有石虎出沒，若焚化爐蓋成，未來垃圾車頻繁進出，石虎遭路殺的次數將會升高，目前焚化爐興建案尚未通過環評，縣府不應急著拓寬道路。

監督施政聯盟執行長許心欣也指出，這場會議要用國有地拓寬新民巷道路，卻沒找地主國產署出席，也沒有國產署同意，卻找來一堆單位要討論怎麼拓寬設計，還要進行管線協調，如同還沒買下房子，就找設計師、水電師傅來討論如何裝修，且環評都還沒過，聯外道路附屬工程就想要先拓寬，不僅藐視國產署，更是嚴重的行政程序瑕疵。

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