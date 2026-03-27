高市今年大型車車禍1109件 小港最多

高市今年以來大型車發生一一〇九件車禍，造成五死一五七傷，以小港區一五八件釀一死七傷最多，視野死角與內輪差占整體大型車事故二成，公路監理單位要求業者防範事故發生，警方也將加強取締。

視野死角與內輪差占事故2成

根據公路監理單位資料，大型車包括大客車、大貨車、曳引車、聯結車等，高雄今年以來已發生二．五萬多件道路交通事故，造成三十人死亡、一萬多人受傷；其中大型車發生交通事故一千多件、導致五人死亡、一五七人受傷，占整體交通事故四．四％，比去年同期減少三一〇件、死亡減少四人、受傷減少五十五人。

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進一步分析，大型車車禍發生前三名以工廠林立的小港區一五八件最多，其次為大寮區一二五件、仁武區八十五件、鳳山區八十四件；視野死角與內輪差為大型車車禍的兩大殺手，主要肇事原因為右轉未依照規定有八件、造成四人受傷，未保持安全間隔計二二六件、造成十九人受傷，占整體大型車交通事故二成。

高市監理所多次邀集高市直轄市汽車貨櫃貨運商業同業公會等，將大貨櫃車開入校園，教育學生遠離大車死角，分辨視野死角與內輪差，保持安全距離，維護通行安全；鳳山警方要求業者安裝車輛安全設備，並加強取締，降低大型車事故發生。

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