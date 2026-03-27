六龜粉紅花海4遊程 日夜雙體驗

六龜花旗木陸續盛開，觀光局攜手六龜觀光休閒協會規劃4條生態秘境。（觀光局提供）

3/28至5/30走訪山城 賞花旗木綻放、泡湯、逛秘境 感受東高雄魅力

高雄六龜的花旗木陸續盛開，整片山城即將被粉紅花海包圍，高市觀光局規劃四條生態秘境遊程，邀民眾上山賞花、泡湯，感受東高雄的春夏魅力。

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沿巴斯蘭溪順行 欣賞「斷層崖」

觀光局攜手六龜觀光休閒協會，三月廿八至五月卅日、於六龜寶來及不老溫泉區推出「六龜湯旅春遊季」，結合賞花、泡湯、生態秘境導覽與期間限定的野人音樂祭、山城水樂園等活動。

觀光局長高閔琳力推四條生態秘境導覽遊程，主打日夜雙體驗，帶領遊客深度探訪六龜；白天有「巴斯蘭溪瀑布秘境探訪」，沿著巴斯蘭溪順行，欣賞獨特的「斷層崖」溪流地形及豐富的生態環境；網美行程則有「神威天台山粉紅雨賞花」，徜徉於粉紅色花海裡恍如仙境。

首推夜戰生存遊戲 探索戰道遺址

夜晚首次推出「六龜山林夜戰生存遊戲」，將山林場域轉化為具情境感的夜間行動舞台，結合沉浸式情境體驗，打造夜遊新亮點；「寶來夜行秘境生態探索」則帶領遊客走入歷史悠久的戰道遺址，探索夜間生態之美。即日起可至「六龜寶來不老Chill style 生態導覽活動」官網報名。

那瑪夏賞螢 遊內門、動物野森學校

觀光局表示，除了四條生態秘境遊程，那瑪夏賞螢季也在三月廿八日正式登場，四月三日在六龜活動中心有「野人音樂祭」，五月二日至五月廿四日間的假日，六龜地區再推出「山城水樂園」與在地特色市集，活動期間至六龜合作店家消費滿五百元即可免費暢玩大型滑水道與戲水池。

觀光局誠摯邀請各地旅客把握連假期間走訪東高雄，賞花、泡湯、逛秘境、品山茶、找螢火蟲，還可順遊內門欣賞宋江陣與動物野森學校，一次感受高雄從山城到原鄉的魅力。

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