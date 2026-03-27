屏東大同高中管樂團 連6年越級特優

屏東縣立大同高中管樂團九成是國中生，連續6年在全國學生音樂比賽，獲得最高榮譽特優。（記者羅欣貞攝）

屏東縣立大同高中管樂團近九成是國中部學生，今年再度越級參加全國學生音樂比賽高中職A組管樂合奏，在決賽中獲全體七位評審一致給予特優的最高肯定，創下連續六年特優的佳績，此外，木管五重奏與銅管五重奏也分別獲得全國決賽優等，展現全方位的音樂實力。

屏東縣立大同高中是完全中學，國中及高中生一起混合組隊，九成是國中部管樂班學生，只有六位是國中管樂班直升高中部雙語班學生，除了管樂團成員橫跨國一至高三，還有近八成是升上國一才開始學習管樂團編制內樂器，有人才學一年多就要上場挑戰專業音樂班的高中職A組，難度相當高。

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該校管樂團今年全國決賽自選曲，詮釋日本知名作曲家樽屋雅德的《麥哲倫航向未知大陸的挑戰》，對國中生來說極具挑戰，指揮老師莊峰武表示，學生平時都被嚴格要求打下個人良好基礎，因此合奏時才能有最好表現。

決賽現場，評審團對樂團的表現給予高度評價，稱讚「水準很高的演奏，音樂層次豐富、音樂性優、對比明確，展現出澎湃的熱情與凝聚力」，被點名獨奏優異的長笛徐志翔與小號手徐士勛，都才學習一年半，他們說，每天勤練，能被肯定很開心。

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