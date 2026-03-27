東河農會被罷免6理事 抗議台東縣府偏袒

率領農民批「行政不作為」 農業處強調應循法律程序解決

台東縣東河鄉農會罷免理事風波持續擴大，繼廿四日臨時會員代表大會通過罷免六名理事後，遭罷免的理事昨天率領農民前往台東縣政府陳情抗議，痛批縣府農業處「行政不作為」且偏袒特定派系。對此，農業處長許家豪親自出面接見抗議群眾，強調縣府立場中立，這事件是源自農會派系紛爭，被罷免方如覺得權益受損，應循法律程序解決。

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抗議現場，多位農民代表手持白布條，質疑農會理事長顏世偉未依規定期限召開理事會審查今年度預算，甚至在去年底透過臨時代表大會，以投票方式直接「沒收」理事會職權。抗議理事指出，農會法明定理事會為常設執行機構，不應被代表大會片面暫停職權，並批評農業處身為主管機關，在收到多次陳情後卻坐視農會運作失衡，任由對方派系火速完成罷免程序，導致農民權益受損。

處長許家豪：若會議合法決議 須尊重

面對現場群情強力挑戰，農業處長許家豪回應說，縣府對於農會內部的紛爭一向秉持依法辦」原則，並未偏袒任何一方。他強調，農會是自主法人機構，會員代表大會為最高權力機構，若相關會議程序符合農會法，縣府必須尊重其決議。

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