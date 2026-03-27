竹東芎林堤防開工 打造陸豐里新風貌

「竹東鎮芎林堤防工程」開工。（記者廖雪茹攝）

位頭前溪北岸擁水岸景觀 堤防卻年久失修 水利署補助700萬推動改造

新竹縣「竹東鎮芎林堤防工程」昨天開工動土，位於竹東鎮頭前溪北岸的陸豐里， 被芎林鄉圍繞，成為「被遺忘的角落」！鎮長郭遠彰承諾要把陸豐里打造成「頭前溪北岸明珠」，爭取經濟部水利署第二河川分署全額補助七百萬元，推動首波堤防改造計畫。

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包括第二河川分署長楊人傑、新竹縣前縣長鄭永金、陸豐國小以及各級民意代表等一同祈福動土。郭遠彰表示，上任鎮長後，他成功爭取水利署計畫改善水防道路，去年五月與二河分署共同簽署水防道路接管MOU，進而簽署堤防水岸土地認養MOU。

郭遠彰說，陸豐里擁頭前溪水岸景觀，但逾五十年歷史的堤防年久失修，堤頂破損且雜草叢生，上任鎮長前，他就提出要把陸豐里打造成頭前溪北岸明珠，讓陸豐里不再是被遺忘的角落。公所在認養堤防後推動竹東鎮芎林堤防工程，今日開工兌現政見，是中央與地方攜手合作的最佳典範。

堤頂將施作300公尺壓花步道

同時，鎮公所將水防道路正式命名為環河路。其他里內道路，也正準備啟動命名作業，讓鎮民不用再這麼抽象的找路，期使陸豐里的街道劃分更明確。

客家花布意象 美化堤防後坡

楊人傑表示，該工程結合水文、地文、人文意涵傳承環境。工區堤頂將施作壓花道步道約三百公尺，以最小破壞增設停等空間，建置兩處有扶手欄杆的友善階梯，並以客家花布意象美化混凝土堤後坡，並以陸豐國小生態特色課程「食蟹獴」意象導入環境教育概念。該工程預計今年八月廿一日竣工。

新竹縣頭前溪北岸目前以竹北市興隆路沿線堤防為代表，該工程為竹東鎮首段堤防改造。

竹東陸豐里擁頭前溪水岸景觀，但堤頂破損且雜草叢生。 （記者廖雪茹攝）

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