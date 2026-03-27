八德大勇重劃案完工 學校用地有解

八德大勇市地重劃案就位於國道二號旁，大部分為中華電信土地。 （記者謝武雄攝）

大福重劃案下半年開工 2028年配地 可取得大福國小及大勇國小操場用地

桃園市議會定期會昨由地政局進行工作報告，跨黨派議員關心八德區大勇、大福市地重劃案，預計取得兩所學校用地及大勇國小操場的推動情形，對此，地政局長蔡金鐘答詢說，大勇案大致完工，還有些廢棄物要處理，未來可取得文中小用地，大福案預計二〇二八年配地，可取得文小（大福國小）及大勇國小操場用地，解決當地學校不足問題。

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議員許家睿表示，大福市地重劃既可解決公共設施保留地長期未徵收問題，也可取得學校用地，要求地政局加快腳步，教育局也同意在重劃區完工前一年成立學校籌備處，加速建校速度；大勇市地重劃將開闢產專區，希望市府把關引進帶動地方發展企業；議員呂林小鳳說，大勇國小為總量管制學校，也是八德地區棒球種籽學校，至今連操場用地都沒有徵收，希望地政局加速大福市地重劃案腳步。

兩重劃案位精華區 急需學校用地

楊朝偉、朱珍瑤、段樹文則提到，大勇、大福市地重劃位於小大湳地區，是八德精華地區，人口密集，非常需要學校用地，請市府在取得土地的時候，一併規劃學校設置，合乎地方需求。

蔡金鐘回應，小大湳地區有兩個公辦重劃案，分別為大勇（中華電信）、大福市地重劃案，後者現況為大新駕訓班（國中預定地）、花旗駕訓班（國小預定地）及大勇國小內土地未徵收土地進行跨區重劃，重劃後將取得大勇國小〇．四一公頃土地、文小用地（大福國小）一．七二公頃土地，民眾配得土地將集中在大新駕訓班現址，內政部都市計畫委員會已審定通過全案，去年五月公告地上物查估成果，預計今年下半年開工，二〇二八年配地。

大勇重劃佔地14公頃 將闢產專區

至於大勇市地重劃區（中華電信）重劃案占地十四公頃，重劃後將有產專區、文中小預定地、公園用地及部分住宅區。

此外，議員陳治追蹤大溪行政園區區段徵收案進度，蔡金鐘說明，該案於去年十一月公告徵收，後年十一月開工，二〇三〇年十月完工點交。

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