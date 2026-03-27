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    首頁 > 生活

    淡江大橋5月通車 新闢3條公車快線

    2026/03/27 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    配合淡江大橋通車時程，交通局規劃3條公車快線，近期正在會勘設站地點。（記者賴筱桐攝）

    配合淡江大橋通車時程，交通局規劃3條公車快線，近期正在會勘設站地點。（記者賴筱桐攝）

    未來旅客從板橋高鐵站出發 35分鐘到淡水 桃園機場到八里左岸40分鐘

    淡江大橋預計今年五月通車，預估可移轉約三成的台二線車流，紓解交通壅塞，成為推動北海岸觀光與產業轉型的關鍵。新北市交通局規劃三條公車快線，包括桃園機場快線（九八九、九九〇）、板橋行政快線及一一五觀光公車快線，未來上路後，旅客從板橋高鐵站出發，經由台六十四線快速道路與淡江大橋，約卅五分鐘可達淡水，如從桃園國際機場出發，約四十分鐘可達八里左岸。

    機場快線 出國旅遊免帶行李轉乘

    交通局指出，桃園機場快線（九八九、九九〇）包含正線和直達線，從淡水新市站或捷運站出發，行經人口密集社區或飯店，經淡江大橋直達桃園國際機場，未來出國旅遊或商務往返，可省去提著行李轉乘的麻煩。

    行政快線到板橋 通勤族更方便

    第二條為板橋行政快線，為了縮短雙北行政核心區的距離，路線從淡水新市站出發，經沙崙路一段上淡江大橋，串聯淡海輕軌濱海沙崙站等站點，走台六十四線直達板橋公車站，讓淡水通勤族往返新北市政府與板橋商圈更快速便捷。

    觀光快線 串聯淡水、八里景點

    第三條是一一五觀光公車快線，將淡水與八里美景串成一線，從淡水魚市、漁人碼頭出發，經淡水轉運站，跨越淡江大橋直達八里十三行博物館、左岸公園，成為帶動淡水觀光旅遊產業升級的黃金軸線。

    交通局運輸管理科科長許芫綺表示，三條路線將配合淡江大橋通車時程上路，目前陸續會勘設站地點，將參酌地方民意和業者營運成本、行車效益等因素綜合評估，希望四月中旬定案。

    設站地點陸續會勘 四月中定案

    市議員陳偉杰說，為避免淡江大橋通車後交通接駁出現空窗期，他曾在議會質詢爭取公車快線，如今三條路線拍板定案，淡水可實現「北接機場、南連板橋、橫跨八里」的交通自主權，串聯大台北生活圈。光有路線還不夠，站位設在哪裡、方不方便才是重點，必須確保每個站牌的設置符合居民需求。

    市議員鄭宇恩認為，行經淡江大橋三條路線，不論是觀光旅遊或跨區通勤，將拓展北海岸公車路網，完善大眾運輸系統，期盼達成「橋通即公車通」的目標；此外，在她要求下「機場快線」也精簡優化，讓淡水從終點站變成轉運站，形成國際旅客連結北海岸、大台北的交通樞紐，繁榮地方發展。

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