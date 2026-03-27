羅東呷拜拜 31日現場訂桌

今年羅東呷拜拜將席開四百桌，每桌十一道料理，優惠價三千元。（記者江志雄攝）

二〇二六羅東三月初三帝爺生呷拜拜，訂於四月十一日晚間席開四百桌，每桌市價六千五百元，優惠價三千元。羅東鎮長吳秋齡昨天宣布，三月三十一日上午八點開放現場訂桌，每人每次最多訂三桌；因僧多粥少，預料又會掀起排隊搶訂熱潮。

去年羅東呷拜拜席開五百桌，訂桌前一天下午就有人排隊徹夜等候，今年維持三千元價位，但桌數減少一百桌，恐怕更難訂，外界預估三十一日當天清晨三點前到場排隊，比較有機會訂到。

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每年農曆三月初三帝爺生是羅東大拜拜，早年家家戶戶大擺流水席，後來宴客習俗走入歷史，二〇一〇年起，羅東鎮公所邀在地餐廳業者辦桌，以呷拜拜形式開放各界訂桌，最多有十一家業者供餐，但參與辦桌的多家餐館陸續收攤，今年剩年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館，仍主打蘭陽風味餐，共席開四百桌。吳秋齡指出，今年活動循例在羅東鎮公所周邊搭棚作為臨時食堂，四月十一日晚間六點準備開席，每桌含炒米粉在內共有十一道佳餚。訂桌流程方面，三十一日上午八點在羅東展演廳受理登記，七點半就會發放排隊號碼牌，必須當場繳費，訂完為止。

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