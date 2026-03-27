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    首頁 > 生活

    新北驚見混濁流感疫苗 封存2千支

    2026/03/27 05:30 記者侯家瑜／台北報導
    GSK流感疫苗部分批號出現異常遭停用，剩餘疫苗全面回收封存。（疾管署提供）

    GSK流感疫苗部分批號出現異常遭停用，剩餘疫苗全面回收封存。（疾管署提供）

    GSK流感疫苗部分批號出現混濁遭停用，疾管署已回收二六四二劑。該批共接種五十四萬餘劑，有三件不良事件通報，低於平均值。食藥署已啟動調查，整體風險暫無異常。

    GSK流感疫苗已接種逾54萬劑

    國內於二〇一八年、二〇二四年分別發生賽諾菲與國光流感疫苗變色異常事件。疾管署副署長林明誠昨表示，近日接獲新北市通報，一劑葛蘭素史克（GSK）流感疫苗出現白色混濁，經初步判定為不良品，已預防性暫停同批號（AFLUA915AA）疫苗使用。

    疾管署已通知全台十四縣市回收並封存該批疫苗，同步要求醫療院所清查庫存並檢視外觀。該批疫苗共五十四萬五二八〇劑，目前仍有二六四二劑未施打，將全數回收集中保管。

    安全性方面，該批疫苗目前有三件不良事件通報，個案皆為六十多歲，症狀包括格林─巴利症候群、蕁麻疹與全身倦怠住院，三人均已康復。林明誠指出，目前未發現同批號有其他混濁情形，也未出現異常增加的不良反應，暫無系統性安全疑慮。

    林明誠提醒，民眾如接種後有不適應儘速就醫，已要求廠商啟動調查，釐清製程或運輸是否出現問題。

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