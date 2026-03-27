塑膠袋未缺貨 公平會調查囤貨、聯合漲價

塑膠袋目前並無缺貨，公平會代理主委陳志民昨指出，將追查是否有囤貨或聯合漲價情形。（資料照）

中東戰火影響石油供應與油價，國內塑膠袋等石化相關產品明顯漲價、缺貨，經濟部稱發現中盤經銷商囤貨，調查塑膠袋目前並無缺貨狀況。公平會代理主委陳志民昨指出，若有廠商聯合囤貨或聯合漲價，可能觸及「公平交易法」紅線，已主動啟動調查，正蒐集相關事證，預計三個月內給出結果。

近日國際油價波動，導致塑膠袋、塑膠便當盒等出現漲價與缺貨潮，甚至藥品、建材等石化產品供需價格都可能波動，「塑膠袋之亂」引起社會關注。經濟部日前指出，經調查，塑膠袋並無缺貨狀況，但產發署發現中盤經銷商刻意延遲出貨，有影響市場秩序之嫌。

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陳志民說明，若廠商確有聯合囤貨、漲價情事，屬「公平法」處理範疇，公平會正在蒐集事證、要求廠商提供資料，確有聯合行為就將立案調查。他坦言，聯合行為的直接證明難取得，可透過間接事證掌握聯合行為，需要時間。

因應「塑膠袋之亂」，環境部昨擴大推動「袋袋箱傳」二手袋循環計畫，預計成立平台，收集民眾家中或企業公司內閒置的紙袋、布袋、不織布袋等，媒合需求端的攤商或賣場，再次賦予這些袋子生命。

環境部長彭啓明表示，已有攤商反映一箱塑膠袋成本從一三〇〇元漲到一七〇〇元，漲了三成，過去用禁令方式減塑往往失敗，去年與台北市建國花市合作，進駐半年投入二手袋，使用二手袋民眾從一．五％成長到十％，未來希望衝到廿到卅％。

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