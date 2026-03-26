北市4月兒童月 場館優惠

台北市兒童月，推出多項活動與優惠。（北市教育局提供）

台北市兒童月即將來臨！昨由台北市副市長林奕華宣布啟動系列活動及相關優惠措施，四月份凡國小以下孩童持「兒童月歡樂地圖」即可享有各場館優惠活動；四月三日至六日持數位學生證及兒童卡免費搭乘捷運；此外還有北流劇場演出、夢想台北畫展、河濱騎乘集章等活動，讓孩子在玩中學、在城市中學習打造屬於自己的理想城市。

4天連假 兒童免費坐捷運

台北市教育局說明，即日起至四月廿五日邀請親子至大台北河濱公園騎乘自行車，「追風補給站」活動串聯廿七個景點，完成六個景點掃描QR Code即可兌換摸彩券，讓孩子在踩踏中認識特色景點，享受親子同遊、城市漫遊與探索自然的樂趣。

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即日起至四月廿六日，「夢想台北」畫展將於國立台灣科學教育館B1廊道展出，透過孩童畫作呈現其心中理想城市的樣貌，展現對未來生活環境的想像與期待。

四月四日至五日十一時至十七時與台北流行音樂中心合作辦理「北流歡樂島大劇院」活動，邀請YOYO家族、米特動物樂園及如果兒童劇團帶來多元表演，結合音樂、戲劇與互動內容，讓孩子在參與中感受表演藝術的魅力。

四月廿五日十二時卅分至廿時卅分，在信義區新光三越香堤大道辦理「童夢舞台」活動及體驗卅二個探索學習攤位，走入藝術場域感受城市創意能量。

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