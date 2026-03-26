高雄行人優先時相路口 破千處

高雄行人優先時相路口破千處，讓行人擁有完整路權，杜絕人車動線衝突。（記者黃良傑攝）

交通部每月定期公布道路安全統計，高雄市等四縣市每年的行人死亡數都增加，為了除去「行人地獄」惡名，高市積極設置「行人優先時相」路口已突破一千處，普及率超過六成。

高市交通局為了消弭路口轉彎車視野死角導致的事故，近年針對全市路口進行深度盤點，全面推動「行人優先通行」策略，透過號誌秒數微調，在車輛綠燈亮起前，預先放行行人進入路口（早開時相），確保行人處於駕駛者的正前方視線內；而在校園、醫院、熱門商圈及大眾運輸場站等高行人流量區域，則設置「行人專用時相」，讓行人擁有完整路權，杜絕人車動線衝突。

請繼續往下閱讀...

據統計，今年二月底，行人優先路口（早開路口）總數已達一〇二三處，而設有行人專用時相的路口也增加至一八三處，兩者合計一二一五處路口，達全高雄行人號誌約六成，行人安全措施已從「點狀分佈」邁向「全面普及」，建構更具連續性與預測性的安全步行空間。

高市府未來也將持續擴大視覺優化，優先配置「放大型行人號誌」，確保長輩與學童能清晰辨識燈號，以及時序微調，搭配「行人早開／早閉」設計，精準分流人車動線，結合交通工程改善、校園交通安全教育及精準執法，全面提升行人的用路安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法