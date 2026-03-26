彰縣整合照護網 41家診所通過長照認證

診所裡「不老健身房」的長者表演肢體律動，展現活力。（彰化縣府提供）

彰化縣推動長照整合照護網，昨天在彰化市賴政光耳鼻喉科診所揭牌，宣告全縣長照認證診所上路，今後長輩在熟悉的診所，不只看病，還能就近完成長照的評估與轉介。彰化縣醫師公會理事長蔡梓鑫表示，目前已四十一家取得認證，方便長者就近善用長照資源。

這家診所是C級巷弄長照站，也是衛生局推「不老健身房」據點之一，如今取得認證後，功能再升級，醫師經過訓練可直接開立長照醫師意見書，作為申請長照服務與評估失能等級的重要依據。

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揭牌儀式由長者表演平常在健身房學到舞蹈揭開序幕，縣長王惠美、立委黃秀芳及中央官員和民代等人共同揭牌。衛福部健康台灣推動委員會委員蔡森田表示，期待未來把彰化經驗推廣到全國。健保署中區業務組長丁增輝也說，健保與長照醫療已密不可分，未來在健保經費也會全力支持。

王惠美強調，彰化長照需求高，單靠現有長照體系並不夠，還必須和基層醫療結合，才能做到更完整的在地照護，縣府持續鼓勵更多診所加入認證，讓更多的長輩能在地安養，人生下半場過得更精彩。

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