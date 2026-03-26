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    首頁 > 生活

    彰縣溪州47公頃國有耕地放領 佃農變地主

    2026/03/26 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    停辦多年的公地放領制度重啟，彰化縣議員李俊諭（前排）會勘溪州國有耕地的農作物。（記者陳冠備攝）

    停辦多年的公地放領制度重啟，彰化縣議員李俊諭（前排）會勘溪州國有耕地的農作物。（記者陳冠備攝）

    彰化縣溪州鄉國有耕地放領案取得重大突破。內政部近日審議通過，將釋出溪州鄉共二四〇筆、約四十七公頃的國有平地耕地辦理放領。這項政策不僅象徵停辦多年的公地放領制度重新啟動，也讓長年在濁水溪畔辛勤耕作的農民，有機會繳清地價後取得土地所有權，正式從「佃農」翻身為「地主」。

    停辦多年 內政部審議通過

    此案關鍵源於總統賴清德去年十一月親赴溪州會勘，當面聽取農民心聲後拍板推動。他當時指出，公地放領是農民長年期盼，但過去因九二一地震及國土保安等因素停辦；如今在「依法行政、信賴保護、國土保育」三大原則下重啟，讓實際耕作的農民有機會擁有土地。

    全國最大國有耕地 釋出240筆

    「這片土地是我們用命換來的！」七十七歲鄭姓老農回憶，年少時濁水溪尚未築堤，地面滿是土沙與石塊，他跟著父親徒手開墾，一鏟一石清理；每逢大雨，耕地常被沖成「石仔地」，甚至還曾遇到軍方砲彈演習，危險重重。

    但他們始終未曾放棄，利用濁水溪肥沃的黑泥改良土壤，才將原本只能種地瓜的貧瘠地，變成今日盛產芭樂、花卉等的高經濟作物果園。

    溪州鄉榮光村村長鄭章廷表示，濁水溪北岸這片約四十七公頃農地，是全國最大面積國有耕地聚落，雖然政府自二〇〇八年起因國土復育等因素停辦放領，但農民仍持續耕作、守護土地，如今終於迎來「還地於民」，意義重大。

    縣議員李俊諭指出，配合政策重啟，內政部與財政部國產署已完成租約清查及國土保育審核。

    本案通過後，將由彰化縣政府公告受理申請，並舉辦說明會協助農民辦理，不僅穩定農民生計，也為溪州農業永續發展奠定基礎。

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