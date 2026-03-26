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    首頁 > 生活

    乾旱不雨 烏溪分區輪灌恐至5月

    2026/03/26 05:30 記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導
    鳥嘴潭人工湖已停止從烏溪取水，人工湖的儲水量略減。（謝姓民眾提供）

    鳥嘴潭人工湖已停止從烏溪取水，人工湖的儲水量略減。（謝姓民眾提供）

    乾旱不雨，中部水情吃緊，以烏溪水源灌溉的中彰投農田，因烏溪出水量銳減，已實施分區輪灌，農水署南投管理處表示，鳥嘴潭人工湖已暫停從烏溪取水，四月水情也不樂觀，可能五月梅雨季才能停止輪灌。另乾旱已導致鹿谷鄉的烏龍茶產區茶樹不發芽，再不下雨，春茶產量恐大減五成。

    鳥嘴潭人工湖暫停取水

    農水署南投管理處指出，中彰投農田有一萬多公頃仰賴烏溪水源灌溉，今年因乾旱不雨，影響各灌溉水圳的供水，從過年前就依不同水圳開始實施分區輪灌，大埔里地區的南烘圳區，北烘圳和守城圳區都採「供一停一」輪灌。草屯地區的茄荖媽助圳系統分兩區採「供三停三」輪灌；霧峰阿罩霧一、二圳也分兩區，各「供三停二」和「供二停三」輪灌。

    農水署南投管理處說，取烏溪水蓄留在六個湖區的鳥嘴潭人工湖，先前有協調只要烏溪出水量低於十三CMS，鳥嘴潭人工湖即會暫停從烏溪取水，烏溪炎峰橋下的烏溪水量只剩七．二六CMS，因此鳥嘴潭已停止取水。

    鹿谷烏龍茶區 春茶恐減半

    另鹿谷鄉的烏龍茶產區，因乾旱導致茶樹不發芽，只能延後春茶採收，茶農盼及時雨報到，讓茶樹能儘量發芽，倘若再不下雨，今年春茶產量恐減五成。

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