中捷機場延伸清水採輕軌？ 盧秀燕︰一定是捷運

捷運工程局規劃機場捷運（橘線）延伸至清水計畫採輕軌，昨天在市議會引發民進黨議員楊典忠的質疑，為何其他線的延伸線都是捷運，只有橘線延伸到海線卻是輕軌？市長盧秀燕表示，她不同意改為輕軌，台中市內不會有輕軌，捷運一定是捷運，大家搭捷運才方便。

議員楊典忠表示，昨天市府的施政報告中有「捷運七線齊發」，但捷工局向他說明，捷運機場線延伸到海線將改為輕軌，這樣清水人搭橘線到機場線，無法一車到底，還要換車，為何要如此對待清水人。

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楊典忠並指出，捷運藍線延伸台中港、捷運綠線延伸大坑與彰化，以及藍線延伸太平，皆採捷運系統規劃，為何唯獨延伸至清水卻規劃為輕軌，質疑「明明七線齊發，為何清水被降級？」要求盧秀燕要正面回應地方民意。

楊典忠表示，捷工局在一月十五日於清水區公所舉辦的說明會，當地民眾已清楚表達要的是橘延線主線，而不是輕軌或支線，市府卻仍規劃採輕軌系統，將導致清水民眾進入市區需「先下車、再換車」，增加通勤時間與不便。

盧秀燕則強調，捷工局在初步規劃時，過程可能有不同方案，但最後要以市府核定為主，但台中市捷運就是捷運，捷工局知道市府態度；楊典忠則表示，盧秀燕已說台中市沒有輕軌，要求捷工局不可規劃橘線延伸線海線是輕軌。

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