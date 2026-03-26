嘉義「諸羅天光」 追思228「三月大屠殺」

今年是二二八事件七十九週年，嘉義市公民團體昨天發起「諸羅天光」追思活動，哀悼一九四七年嘉義火車站前「三月大屠殺」被無辜槍決的十六名本土菁英。（記者丁偉杰攝）

今年是二二八事件七十九週年，嘉義市公民團體昨天發起「諸羅天光」追思活動，哀悼一九四七年嘉義火車站前「三月大屠殺」被無辜槍決的陳澄波、潘木枝等十六名本土菁英。與會中正大學學生會代表張郁萱說，近來台灣社會掀起一股「台灣史補課潮」，反映當代青年對「根」與「真相」的渴求，作為青年選擇在此刻現身，是為了在遺忘的荒野上種下理解與對話的種子，邁向社會共好與和諧共生。

追思活動由嘉市桃山人文館公民快樂學苑、基督教嘉義救恩堂及中正大學學生會合辦，現場設置受難者事蹟看板，與會民眾傳遞公義聖火，合唱「美麗島」、「台灣」等歌曲，現場氣氛莊嚴肅穆。

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嘉市桃山人文館館長林瑞霞說，自二〇一三年舉辦活動至今，藉由追思說出嘉義的二二八事件歷史；從最近林義雄家人的「世紀血案」引發爭議，讓台北一〇一董事長賈永婕主動深入了解台灣歷史，甚至掀起台灣史補課風潮，正突顯探索歷史、追求真相的重要。

八十五歲郭鸎叡牧師說，他每年都來參加活動，勉懷受難先賢追求公義精神，相信所守護的價值，將來一定有人繼續傳承歷史記憶。

中正大學學生會代表、大一學生張郁萱說，作為青年從未親身經歷過那個禁聲的年代，卻仍感受到一種「未曾聽見，卻在時代共振中持續耳鳴的槍響」；我們選擇在此刻現身，不是為了執著於仇恨，也非製造族群對立與衝突，而是為了在遺忘的荒野上種下理解與對話種子，邁向社會共好與和諧共生。

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