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    首頁 > 生活

    日本小豆島西光寺 5/14迎北港媽分靈

    2026/03/26 05:30 記者李文德／雲林報導
    日本小豆島西光寺副住職南野明陽（右二）拜會朝天宮，預計五月十四日迎請媽祖分靈。（記者李文德攝）

    日本小豆島西光寺副住職南野明陽（右二）拜會朝天宮，預計五月十四日迎請媽祖分靈。（記者李文德攝）

    雲林北港朝天宮是道、佛合一的宮廟，分靈到許多國家，日本香川縣小豆島「西光寺」，其住職瀨尾光昌曾於日本「橫濱媽祖廟」參拜，祈願迎請朝天宮媽祖至小豆島坐鎮。朝天宮表示，西光寺副住職南野明陽日前拜會朝天宮，預計五月十四日迎請媽祖分靈，廟方會全力協助。

    南野明陽指出，他出身於新北永和，十歲隨家人定居日本，從小對媽祖信仰就有深厚血緣與文化認同，西光寺是「小豆島八十八箇所靈場」重要聖地，許多台灣人到小豆島參拜西光寺時，都會分享來自台灣的「香火」與「平安符」，因此盼西光寺與台灣媽祖信仰建立深厚法緣。

    南野明陽表示，日本奉祀北港媽祖機構，多以民間社團商會登記於日本政府，而西光寺是日本合法登記的「宗教法人」，已擇定五月十四日組團來台，在北港朝天宮進行請靈儀式，分靈聖母金身後將永續供奉，盼將來向日本各寺院與信眾詳細介紹媽祖信仰的精神內涵。

    朝天宮副董事長蘇健榮說，北港媽祖已分靈至日本、澳洲、美國、新加坡、馬來西亞、辛巴威、不丹等國家，凸顯宗教沒有國界之分、媽祖信仰無分別，此次西光寺迎請朝天宮聖母金身到小豆島坐鎮，會全力提供協助，讓媽祖守護海上平安與兩地信眾。

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