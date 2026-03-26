高麗菜外銷7國840噸 拚月底破千噸

農糧署與中華民國果菜合作社聯合社、雲林縣麥寮果菜生產合作社將2櫃36噸的高麗菜封櫃送往日本。（記者李文德攝）

全台甘藍（高麗菜）種植面積約八一〇〇公頃，今年因冬季氣溫穩定，國產平地甘藍品質提升，農糧署中區分署統計，去年十二月至三月廿三日止外銷達八四〇公噸，遍布星馬、阿拉伯等七國市場，盼月底突破千噸大關。

冬季氣溫穩定 平地甘藍品質提升

農糧署中區分署昨在雲林麥寮果菜生產合作社舉辦外銷記者會，與會分署長陳尚仁、中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍、雲林縣麥寮果菜生產合作社理事主席郭進展等人，一同將兩櫃卅六公噸國產甘藍封櫃送往日本。

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陳尚仁指出，今年與七家產地團體合作，已出口八四〇公噸甘藍至馬來西亞、南韓、阿拉伯、新加坡、日本、美國及加拿大，其中馬來西亞、南韓、阿拉伯、新加坡都占外銷市場逾一成八，三月後日韓市場需求增，會持續和貿易商與通路合作。

陳尚仁表示，每年十至四月是平地甘藍產期，上週每公斤均價約六．二元，廿四日市場拍賣價約八．八元，價格回穩對消費端經濟實惠，民眾可多採買支持農友，另國產甘藍加工達一六〇〇公噸，現也推動新型冷凍甘藍，正與量販通路洽談，預計可達五百多公噸。

陳尚仁呼籲，氣溫漸升高種植甘藍可能有「葉燒」疾病，不太適合平地種植，呼籲農友應往高山地種植，冬季來臨也應留意種苗預警燈號，分批種植。

主要外銷至日本 已銷出10個貨櫃

郭進展指出，此為合作外銷的第二年，主要外銷至日本，而日方注意到台灣非常注重蔬菜安全及品質，給予極高的信賴，今年為止已銷出十個貨櫃，對於農友是創造收益的最好機會。

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