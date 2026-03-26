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    首頁 > 生活

    藝術、科技卓越 桃市表揚922名模範兒童

    2026/03/26 05:30 記者李容萍／桃園報導
    桃園市模範兒童表揚活動邀請永順國小直笛表演。（記者李容萍攝）

    桃園市模範兒童表揚活動邀請永順國小直笛表演。（記者李容萍攝）

    桃園市一一五年度模範兒童表揚活動昨在國立中央大學舉行，以「藝心E藝．模力精彩」為主題，強調學童在藝術素養與數位科技雙軌並進的卓越表現；市長張善政主持頒獎並與九二二名模範兒童一一合影留念，讓學童們留下難能可貴的成長榮耀。

    選出在高爾夫、族語朗讀等成績優異學童

    表揚活動選出十位具有代表性的亮點模範兒童，包括僑愛國小張茲喬、瑞埔國小方允成、三和國小曾國璵、八德國小王宥昕、永順國小聶兆廷、楓樹國小王妤晏、同安國小廖宥翔、南崁國小毛宥翎、楊心國小汪鐿庭及三光國小陳穎昕。

    僑愛國小張茲喬小二投入高爾夫專項訓練，至今四年，在多項全國性賽事屢創佳績，曾勇奪全國小學高爾夫錦標賽高年級女子組第一名，並於中華民國高爾夫協會及青少年聯賽中多次名列前茅，憑藉穩定技術與沉著臨場表現，取得「二〇二五 Taiwan Junior Open台灣青少年公開賽」參賽資格，展現接軌國際的潛力；張茲喬說，之前看電視高爾夫球比賽覺得有興趣，便跟著爸爸一起學，很感謝學校和父母支持，未來希望朝高爾夫球國手邁進。

    三光國小陳穎昕為泰雅族原住民女孩，在校擔任六年級唯二的「小酋長」，協助學弟妹學習及維持秩序，並於桃園市語文競賽市決賽泰雅族語朗讀項目榮獲第二名，參與鄉土歌謠與原住民族說唱藝術競賽，多次獲得優等成績，還投入射箭運動且成績亮麗。

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