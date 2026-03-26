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    首頁 > 生活

    農改場育成首支酒米專用品種 「台南21號南藏」釀造清酒簽約量產

    2026/03/26 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    使用「台南21號南藏」釀造清酒。（記者楊媛婷攝）

    使用「台南21號南藏」釀造清酒。（記者楊媛婷攝）

    全球酒類消費市場持續消退，但口感清雅的清酒在台灣市場持續成長，在蓬萊米來台百年之際，農業部台南農改場費時八年，育成台灣第一支商用的清酒釀造專用水稻品種「台南廿一號南藏」，並和國內多家酒廠簽約契作，民眾有望最快年底品嘗。

    台灣每年都自國外大量進口清酒，去年進口產值高達五億，國內酒廠也自釀清酒，更在世界大賽中獲最高賞，過去台灣清酒釀酒的米種多用食用米，酒化率比起酒米品種較低，引進具有優良釀造性的日本酒米品種「美山錦」在台栽種，卻又因日照跟氣候因素，面臨早熟、育成率低等困境。

    台南農改場鹿草分場長陳榮坤和助理研究員許龍欣團隊費時八年，結合「美山錦」、具環境適應性的台灣品種「台南十六號」，育成「台南廿一號南藏」；陳榮坤說明，該款酒米適合進行大吟釀等級的高度精米，與美山錦相比，「台南廿一號南藏」抽穗期延後、產量更穩定，有適合釀酒的高心白。

    台南農改場場長陳昱初表示，目前已有六家國內指標性業者和該場簽約授權，這些公司將展開契作，今年底或明年第一季就可品嘗到使用「台南廿一號南藏」酒米品種釀製的清酒。

    霧峰農會酒莊廠長陳永斌表示，酒莊嘗試使用「台南廿一號南藏」釀製清酒，味道優雅帶有果香，酒化率比過去使用霧峰香米釀製的清酒高一成。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台南農改場鹿草分場長陳榮坤（左）和助理研究員許龍欣共同育成國內首支酒米品種「台南21號南藏」。（記者楊媛婷攝）

    台南農改場鹿草分場長陳榮坤（左）和助理研究員許龍欣共同育成國內首支酒米品種「台南21號南藏」。（記者楊媛婷攝）

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