衛福部修正兒少權法 拚4月預告

臺灣青年民主協會、台灣少年權益與福利促進聯盟等兒少團體，昨要求衛福部提出兒少權法完整修法草案。 （記者羅沛德攝）

近年來重大兒虐事件頻傳，各界持續關注「兒童及少年福利與權益保障法（兒少權法）」修法規劃，衛福部長石崇良表示，衛福部已完成全文修正草案，希望四月進入預告程序。

調整逾150條條文內容

衛福部版本尚未出爐，昨日立法院衛環委員會審議各黨修法草案。石崇良說明，兒少權法立法以來，經歷多次小幅度修正，這次修法將調整超過一五〇條條文內容，以符合聯合國「兒童權利公約（CRC）」精神。

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因二〇二四年自殺死亡再度擠進國人十大死因，其中十五至六十四歲青壯年族群全面上升，多位立委提案，應將現行六歲以下兒童死因回溯機制，擴及「未滿十八歲」兒少，了解問題所在。

石崇良回應，六至十七歲族群非自然死因以交通事故、自殺為大宗，各佔十七％，目前已有道路交通安全會報、自殺防治會報等機制應對，權責單位清楚，現行不足之處可再改進。

民進黨立委范雲、林月琴舉行記者會呼籲，衛福部儘速提出完整修法草案，納入兒童工作證、網路安全、死因回溯及兒少參與機制等重點，在少子化與國際審查壓力下，應加快修法進程，落實兒少權益保障。

高中生代表呂晨韶表示，他在網路上看見許多兒少憾事，但直接保障自身權益的法律卻已多年未修訂；近年網路安全、數位隱私到心理健康，都影響著兒少生活，期望行政院盡速修訂兒少權法並展開討論。

青年團體盼加強兒少心理支持

高雄學生民主聯盟主席萬儀梵批評，現行規範的兒少表意權規範流於形式，當兒少面對性平或霸凌等個別事件，體制內救濟的不友善、不合理，往往迫使當事人循「體制外」自救。

台灣EdYouth教育協會理事長蔡其曄呼籲，應修法加強兒少心理支持、落實兒少表意權，打造更前瞻的兒少保障環境。

衛福部安心專線：1925

生命線協談專線：1995

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