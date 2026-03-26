NCC試辦阻詐成效佳／隱藏號碼來電語音警示 6月納入市話

NCC3月2日起試辦隱藏來電「來電語音警示」。（資料照，NCC提供）

為防詐騙，國家通訊傳播委員會（NCC）本月二日起試辦「隱藏號碼來電語音警示」，阻斷約四萬通有詐騙風險來電，成效不錯。NCC代理主委陳崇樹表示，待三大行動電信業者於五月全都導入手機語音警示後，六月起「市話」也會跟進。

阻斷約4萬通有風險手機來電

過去詐騙集團常偽冒我國國碼或電話號碼，從境外撥打「+886」或「+」開頭的電話來詐騙，經電信事業攔阻及國際來話語音警示機制後，這類偽冒國際來話已大幅減少，但近期發現詐騙集團轉向利用「隱藏號碼電話」的方式進行詐騙。

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NCC今年三月二日起試辦防詐騙措施，當民眾手機來電者「隱藏號碼」時，將先聽到國語「這通是隱藏號碼電話，請注意」，以及台語「這通是嘸號碼電話，要小心喔」的語音警示，以提高民眾警覺。由中華電信先試行，台灣大哥大和遠傳預計四、五月上路。

國、台語先後警示「要小心」

立法院交通委員會昨天請NCC進行業務報告，陳崇樹表示，今年三月初試辦隱藏號碼來電會有語音警示之後，業者主動斷話約四萬筆，詐騙數量有下降，「對長者等詐騙風險較高族群成效明顯，對年輕人、忙碌來不及查看號碼即接聽者也有效果」。

立委李昆澤質詢時指出，市話電話機也會顯示「隱藏號碼」，來電語音警示也很重要，高齡者常在家中接電話，一旦受騙損失金額高。

陳崇樹表示，一開始NCC和電信業者討論時，就規劃行動電話與市話一起推動，只是警政署當時提到，行動電話詐騙的比例較高，因此先從行動電話開始，規劃六月以後市話也導入語音警示。

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