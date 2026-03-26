協調塑膠原料優先供應醫材 石崇良：可動用韌性條例預算因應

衛福部長石崇良表示，衛福部已持續盤點過內藥品、醫材供應情況。（記者林志怡攝）

中東戰火持續延燒，醫療界擔憂石油供應不穩，塑膠原料供應也受影響，衝擊相關醫材與藥品包材。衛福部長石崇良表示，衛福部與經濟部產發署密切聯繫，請原料商將塑膠原料優先供應與醫療相關業者。

石崇良指出，行政院去年即透過「韌性條例」預算，撥補二百億至健保作為關稅衝擊準備之用，目前這筆預算尚未使用，未來若因中東衝突出現原物料上漲，導致藥品與醫材價格有調升必要，衛福部可動支此預算因應。

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台灣醫務管理學會理事長洪子仁近期示警，中東戰事爆發以來，傳出部分醫材價格漲幅達五％至廿％，國際大廠暫停接受報價或延遲交貨二週至一個月，需提早因應醫材供應隱憂；多位基層藥師則指出，塑膠供應不穩恐影響藥品包材。

石崇良說明，衛福部已展開盤點，除在行政院穩定物價小組進行會報外，也與經濟部產發署聯繫，請原料業者將塑膠原料優先提供給醫療相關業者。

石崇良表示，目前衛福部食藥署缺藥平台通報機制持續運作中，部分藥品、醫材國內業者也有能力製造，只要原物料供應無虞就不會有太大問題，會密切關注哪些藥品品項有供應疑慮，並與廠商維持聯繫。

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