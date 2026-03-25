宜蘭利澤焚化廠13億整建 導入AI管理

宜蘭利澤焚化廠ROT引資13億元整改，2029年停爐配套出爐。（資料照）

宜蘭縣利澤垃圾焚化廠營運屆滿廿年，昨與「達和利澤環保股份有限公司」進行ROT案（重建、營運、移轉）簽約，引資十三億元整建焚化廠，並導入AI智能管理，未來每年預估可處理約廿萬公噸廢棄物，總垃圾發電量也將提升至一．七萬瓩。

ROT簽約 未來年處理量20萬噸

達和董事長廖昭明表示，利澤廠為全台首座導入AI智能管理的焚化廠，主要應用於「自動檢查進場廢棄物」及「分析垃圾熱值」，透過視覺辨識垃圾大小、顏色與形狀，協助吊車手精準混拌垃圾，確保入爐焚燒的穩定性。

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廖昭明說，AI導入成本約數百萬元，有助於提升焚化爐運作穩定性、減少設備耗損，還能有效減輕現場操作人員的工作負擔，相關經驗受環境部肯定，並向全國推廣中。

宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，利澤焚化廠肩負全縣廢棄物處理重任，為延續營運壽命，透過ROT案大規模整建，不僅大幅節省政府財政支出，更將經費重點挹注於設備汰換、能源回饋以及節能減碳等設施提升，整修期間垃圾處理不會受到工程影響。

環保局長許嘉琦補充，二〇二九年約有一個月時間，二座焚化爐須同時停爐，總計約有一萬公噸的垃圾處理缺口，目前與鄰近縣市洽談代燒細節，或計畫將垃圾打包封存，將評估合適方案執行。

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