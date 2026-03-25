《去年作業搞烏龍》北市敬老金出包 5千多筆重複入帳

台北市議員林亮君說，北市府出包重複匯款重陽敬老金，造成「一市兩制」的荒唐情形。（資料照）

社會局︰廠商疏失多發900多萬 林亮君批行政失能又卸責 害「一市兩制」

台北市政府搞烏龍！原本應在今年九月發放的重陽敬老金，有人在一月十四日就領到，社會局清查發現是委外廠商作業疏失，去年完成現金發放後，有幾頁資料未勾選掉，導致第三階段匯款時重複發給已領現金者，總計約五千餘筆、九百多萬元。社會局表示，將抵銷今年的敬老禮金，不足者再補差額；因此增加的額外成本，將向廠商求償。台北市議員林亮君直呼「荒唐」、「出帳是一個鈕就出去的嗎？」市府應檢討作業流程並釐清相關人員疏失。

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林︰荒唐低級失誤 蔣萬安應道歉

林亮君指出，重陽敬老禮金發生誤發的烏龍，顯示市府行政失能、螺絲掉滿地，暴露內部控管機制完全失靈。現在有人先領到，有人還要等到九月，市府的低級錯誤造成「一市兩制」，公平性盡失，也導致九月以前從八十四歲跨入八十五歲的長輩需補發，增加無形的行政成本與負擔。

社會局說明，敬老禮金依年齡分為一五〇〇元、三千元及一萬元三種級距，先悠遊卡靠卡領取，接著領現金，最後是匯款，還有隔年一月的第二階段補匯款。去年約有五十七萬餘人領取，今年至今已超過五十八萬人符合資格，因人數眾多、資料龐大，都委外給資訊廠商協助發放。

長者疑多1500元 社局︰抵銷今年禮金

社會局表示，今年過年前接獲一名長者反映「怎麼帳戶多了一筆一五〇〇元？」追查發現是敬老金委外廠商去年完成現金發放後，有幾頁領現金的資料未勾選掉，導致匯款作業第二階段補發時，重複匯給已領現金的長者。匯出的金額有一五〇〇元、三千元兩種，約五千多筆，總金額約九百多萬元，分散在各行政區。

遷出或死亡不會追討 將向廠商求償

社會局表示，若要求繳回會造成長輩不便與困擾，決議抵銷今年的重陽敬老金，屆時不再發放；若有跨級距增加領取金額者，屆時補發差額，通知信函已在日前寄出。若長輩遷出或死亡，在適法的原則下不會追討，社會局概括承受額外支出後，再向廠商求償。

林亮君不滿說，把問題推給委外廠商是在推卸責任，每年敬老金發放金額龐大、作業繁複，社會局應有一套基本的作業程序及檢核流程，怎麼會通通推給廠商？「荒唐」、「出帳是一個鈕就出去的嗎？」市府應檢討內部作業流程，並釐清相關人員疏失；犯下如此低級的失誤，台北市長蔣萬安應該向長輩們道歉。

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