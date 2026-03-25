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    首頁 > 生活

    竹市東區3議員不連任 新人搶出線

    2026/03/25 05:30 記者洪美秀／新竹報導

    曾資程將交棒給兒子曾翰揚 余邦彥及段孝芳認應給年輕人機會

    年底各縣市地方選舉逐漸加溫，新竹市議會本屆共卅四席，下屆將新增一席山地原住民議員席次，其中被視為兵家必爭的東區議員應選出十二席，不乏新人搶出線。四屆議員資歷的曾資程已宣布交棒給兒子曾翰揚，副議長余邦彥及國民黨籍議員段孝芳也宣布不選，讓東區議員選舉面臨重新洗牌。

    民進黨4月下旬完成4席提名作業

    余邦彥受訪回應是該多給年輕人機會了，證實不再連任。段孝芳也回應已當五屆市議員，是該退下來了，她認為已有不少年輕後起之秀努力爭取為民服務機會，她將轉當終身志工，繼續參與社區共餐及長輩社福服務。

    竹市民進黨東區及北區議員均首度辦理提名初選，全民調預計四月初到四月中舉行，東區部分民進黨籍現任議員鄭美娟、劉彥伶及劉崇顯都要拚連任，曾翰揚也要與五屆資深議員鄭宏輝一起拚初選，預計四月下旬完成東區四席議員提名作業。

    至於藍營的議員提名作業恐到六月才能確定，現任議員黃文政、張祖琰和鍾淑英都表態拚連任，而本屆以無黨籍參選的副議長余邦彥不選，傳將交棒給高虹安市長室秘書、前市長許明財之子許登淇從南區轉戰東區議員選舉。此外，藍營內部包括張文興及陳清智都欲再投入東區議員選舉，藍營內部的提名角力已暗潮洶湧。

    國民黨各方角力 估6月確定人選

    民眾黨則確定提名現任議員李國璋和宋品瑩爭取連任，時代力量也確定由現任議員蔡惠婷爭取連任。

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