「拖吊蟑螂」敲詐車主 桃園最高罰10萬

今年2月桃園區有機車車主因車輛拋錨，找來拖吊業者協助，拖吊2公里遭索價5萬1000元，後協調以1萬元解決。 （資料照，記者鄭淑婷翻攝）

「拖吊蟑螂」敲詐車主引爆民怨，桃園市政府交通局昨於議會定期會工作報告，跨黨派議員要求桃市比照台北市研擬防制之道，交通局長張新福答詢強調「桃園市做法比台北市更積極」，透過修正「桃園市消費者保護自治條例」，若業者未充分揭露資訊，可直接開罰並限期改正，市府還推動成立桃園市拖吊商業同業公會並討論收費標準，將請公會推薦十家優良廠商，預計本週公布供民眾查詢。

討論收費標準 本週公布10家優良廠商

消費者保護室主任彭新澍說，桃市消保自治條例共修正十三條條文，與拖吊爭議相關的是第四、卅條，第卅條規定企業經營者如違反第四條，有誤導、隱匿或欺罔行為，可處二萬以上十萬元以下罰鍰，過去包括中央法規都先要求業者改正，不改正才會裁罰，但拖吊坐地起價行為在主觀上已具有高度惡意，當下違法事實也已發生，有逕予裁罰的必要，全案日前經行政院核定，市府昨發布，廿七日公告實施。

請繼續往下閱讀...

坐地起價具高度惡意 違法事實應裁罰

議員李宗豪表示，不肖拖吊業者亂象多，有的透過網路關鍵字下廣告，實際拖吊後就坐地起價，甚至扣車恐嚇車主，嚴重侵害消費者權益，台北市率先訂定指引，要求拖吊業者收費透明、事前告知與追加費用需經同意，桃市也應儘速研訂自治條例，避免民眾在緊急情況下遭剝削。

議員謝美英認為，公路法規對於未立案或違規營業的拖吊業者，罰責輕微，無法達到嚇阻效果，導致守法的特約拖吊車苦苦等候派遣，違法的黑心拖吊車卻能在事故現場橫行霸道，桃市應參考其他五都的具體作為與收費標準；議員林政賢則建議，桃市除比照台北市訂定指引防堵黑心拖吊業者，也應公開優良業者名單供民眾查詢。

重機停路邊機車格 交通局：影響有限

至於桃市四月一日起開放紅、黃牌大型重型機車停放路邊機車格，讓重機車友大讚先進，議員魏筠、黃敬平等人則顧慮配套措施不足，停放原則雖是「一車一格」，但若車身較長，允許斜向跨停兩格，惟須確保車身完整停放於格線內，若跨停兩格仍收一格費用，恐有公平性爭議；張新福答稱，大型重機在整體機車占比僅約二％，對機車停車格使用影響有限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法