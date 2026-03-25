台61增設布袋新塭交流道 月底動工

嘉義縣布袋鎮新塭地區與鄰近義竹鄉一帶，長期仰賴縣道一六三線做為主要聯外道路，交通路網不便捷，交通部公路局南區公路新建工程分局投入三．六四億元，在台六十一線增設「布袋新塭交流道」，將於本月底動工，預定二〇二八年三月完工，可望有效提升交通便利性，帶動地方整體發展。

新建工程分局前天舉辦地方說明會，主任工程司蔡鴻麒表示，布袋新塭地區與鄰近義竹鄉一帶，距離台六十一線「布袋二」與「南鯤鯓」交流道分別約五公里及四公里，交通服務不足，經中央與地方多年研議推動增設布袋新塭交流道，可有效提升交通便利性，工程範圍於台六十一線二七六．五公里處至二七八．五公里處側車道，由永䥶營造公司承攬施工。

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縣府建設處指出，正辦理工程用地取得作業，用地範圍內包含私有土地十八筆（卅五位所有權人）及公有土地十七筆，目前私有土地已有部分所有權人同意價購，並陸續辦理簽約，公有土地撥用作業已函送相關機關審辦。

立委蔡易餘說，增設布袋新塭交流道可促進布袋好美里新興觀光景點發展，改善匝道間距，節省旅行時間，並有助於串聯區域路網，提升布袋及周邊地區交通可及性，促進雲嘉南地區觀光及地方經濟持續成長。

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