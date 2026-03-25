雲林、南投攜手 打造「草嶺石壁森林療癒」廊道

雲林草嶺石壁500公頃孟宗竹林，獲世界竹地標認證，將打造中台灣森林療癒廊道。（記者黃淑莉攝）

向觀光署提案指定觀光地區 提升法定地位 升級管理與發展規劃

雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華昨天簽署MOU，兩縣將共同向觀光署提案，以「草嶺石壁森林療癒」指定觀光地區，提升法定地位，打造成為中部特色森林療癒與山林旅遊據點，促進地方觀光產業發展。

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500公頃孟宗竹林 世界竹地標認證

雲林古坑草嶺石壁與南投竹山、鹿谷相鄰，擁有五百多公頃孟宗竹林，且經台大實驗林團隊監測，負離子最高地點每立方米有一萬八千多個，雲林縣府打造森林療癒園區，也被世界竹組織認證為世界竹地標，這幾年吸引許多遊客來登山健行、體驗森林療癒。

雲縣府文化觀光處副處長陳世訓指出，遊客增加也突顯出區域觀光發展所面臨的環境承載量與管理秩序議題，為了草嶺石壁森林療癒區能永續經營管理，透過申請風景特定區以外的指定觀光地區，可使草嶺石壁地區在法定地位升級下，進行整體管理與發展規劃，不僅能加強自然環境保護與景觀維護，也有助於提升經營管理強度與整合區域觀光資源，帶動地方觀光產業發展。

許淑華表示，透過共同合作把兩縣的美景、打卡景點，提供給遊客不同的觀光廊道軸線，也期望中央支持，讓南投、雲林在國旅部份做得更好，提供國內外遊客一處森林療癒的地點。

張麗善說，指定觀光地區可讓草嶺石壁地區在有法源依據下，推動維護、資源整合及發展計畫，在共存共榮共好情況發展兩縣森林旅遊廊帶，推動雲南一日遊或多日遊，結合草嶺石壁、南投竹山、鹿谷等地成為觀光休閒廊帶，做為台灣重要森林療癒永續發展基地，吸引更多遊客走進山林。

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