首闖英國食品展 「台南隊」推虱目魚結合炸魚

「台南隊」準備多元在地料理，進軍英國國際食品飲料展。（記者洪瑞琴攝）

把握歐盟開放台灣芒果、番石榴等水果契機，台南市府首度號召在地業者組成「台南隊」，將於三月三十日至四月一日赴倫敦參加英國國際食品飲料展（IFE），以「台灣意象」為主軸進軍歐洲市場，也是今年台灣唯一以城市名義參展的團隊。

昨展前宣傳會上，端出無刺虱目魚、冷凍鮮切水果、果汁、蕎麥海苔及蔬果乾等多元產品，並特別針對歐洲飲食文化調整行銷策略。例如，將虱目魚結合英國經典炸魚料理，或以蕎麥茶、紅柚汁、水果烘培甜點呼應當地下午茶習慣，讓台南風味更貼近歐洲消費者口味，提升接受度。

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「台南隊」主力由在地青創世代擔綱，包括鮮饌國際、台南漁產運銷公司、冠南生物科技、台灣黃金蕎麥、綠園牧場等業者，承接傳統農漁產業並打造品牌，從產品設計到包裝行銷全面升級。業者認為，歐盟市場對台灣農漁產品仍待認識，而IFE正是關鍵敲門磚，有助提升產品曝光與接受度。

副市長葉澤山表示，近年從東京食品展出發，陸續拓展至加拿大、荷蘭、新加坡等地，逐步累積外銷經驗，此次參展IFE，有望再開拓新商機。農業局說，IFE為歐洲最具指標性的國際食品飲料展之一，「台南館」將以台灣整體意象為設計主軸，融合在地文化與農業特色，力拚拓展國際市場。

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