《台灣極西點》七股國聖燈塔 納「微笑南灣」計畫

台灣極西新亮點旗艦計畫在七股區召開說明會，並前往國聖燈塔實地勘查，將以3年時間推動，提升服務量能。（記者劉婉君攝）

高聳燈塔與廣闊海岸、沙丘形成獨特荒涼景觀 3年打造新亮點

台南七股國聖燈塔為台灣本島的極西點，納入交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣IN台灣計畫」，以提升服務量能。目前用地已經取得，六至七月完成期末規劃報告，待立法院審核通過預算，擬以三年時間打造成新亮點。

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觀光人潮從市區帶往七股 平衡發展

國聖燈塔位於頂頭額沙洲上，高聳的燈塔與周邊廣闊海岸、沙丘，形成獨特的荒涼景觀，有「台版撒哈拉沙漠」之稱，吸引各地遊客前往，不過，也衍生停車空間及廁所等需求。「台灣極西新亮點旗艦計畫」將興建一處遊客借問中心，除了停車場、廁所，也結合當地星空、氣象、沙丘、內海、極點等特色，規劃四大展館，以及極西郵便所、水上木棧道等，目前已進入期中報告階段。

規劃遊客中心、4大展館、停車場

立委郭國文昨邀請交通部觀光署、雲嘉南風管處、台江國家公園管理處、台南市政府等單位召開說明會，多位里長及民眾參加。郭國文表示，期待透過極西新亮點打造，將觀光人潮從市區帶往七股，達到區域發展平衡，而該案經費龐大，呼籲藍白盡快審查預算，讓相關計畫推動。

交通部觀光署副署長黃勢芳指出，行政院去年十一月核定「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣IN台灣計畫」，預計投入百億元完成全台十大亮點計畫，提升旅遊設施與整體品質，期盼吸引更多國際旅客來台，也讓國人更親近自然與人文地景。七股國聖燈塔也納入計畫中，因應一般遊客需求外，並希望與地方特產結合。

結合七股、北門、將軍 總經費13億

雲嘉南風管處長徐振能說，該案為四年計畫，去年已取得十四公頃用地，還有七股鹽山、北門、將軍馬沙溝等三案，合計總經費約十三億元，待預算通過，會盡快推動，以提升極西點的服務量能。

地方民眾希望串聯周邊的文化、景觀與生態，並納入在地的農漁產，將當地的生態養殖特色產品介紹給遊客，改善相關連絡道路，提供良好的旅遊體感與深度，吸引遊客回流。

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