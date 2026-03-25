投雲攜手 打造森林療癒觀光廊帶

草嶺「五元兩角」遊憩區，擁有幽靜竹林景觀。（記者張協昇攝）

南投、雲林兩縣山水相連，共同推動串聯兩地山林資源，向交通部觀光署申請指定「草嶺石壁森林療癒」觀光區，南投縣長許淑華與雲林縣長張麗善，昨（廿四日）在草嶺「五元兩角」風景區簽署合作意向書（MOU），盼打造成中台灣首座「森林療癒」觀光廊帶。

串聯杉林溪、溪頭、竹山老街、草嶺石壁

許淑華表示，此次合作將串聯杉林溪、溪頭、竹山老街直至草嶺石壁，結合竹文化產業、螢火蟲生態活動與即將規劃的天梯纜車，打造中部地區全新的觀光廊道軸線。

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張麗善指出，簽署MOU目的是取得法制作為，強化森林保護與自然景觀維護，同時整合在地社區資源，透過社區參與，也讓居民共同守護這片山林，讓雲林與南投共存、共榮、共好，打造跨縣市的森林療癒旅遊廊帶。

南投縣政府指出，兩縣市簽署的MOU有四大核心內容，包括遊客服務設施整合及輔導在地社區轉型療癒產業等觀光事宜，未來將推出低碳環狀旅遊網，旅客將能從南投竹山出發，一路穿越茶園、竹海與杉林，抵達雲林草嶺石壁，在芬多精與負離子環抱中，體驗真正的山林療癒，打造成為旅客嚮往的心靈休憩新地標。

南投、雲林兩縣簽署MOU，打造中台灣首座「森林療癒」觀光廊帶。 （南投縣府提供）

竹山有優美的杉林溪松瀧岩瀑布。（記者張協昇攝）

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