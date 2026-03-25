鯉魚潭蓄水剩3成 台中啟動地下水備援

台中市府表示，水公司申請啟動抗旱水井備援。 （水利署提供）

春雨不如預期 水情吃緊 抗旱水井共82口供調度

由於今年春雨不如預期，全國水情告急，台中市長盧秀燕昨天在市政會議上表示，台中市必須超前部署，協助自來水公司啟動地下水的備援，而地下水源會經由淨化之後，接入供水網，作為穩定民生用水最重要的一個備援；台水公司表示，為減少水庫用水，台水嚴陣以待，整備地下水等水源的相關設備，隨時投入補充供水。

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每日用水需求約140萬噸

台中每日用水需求約一百四十萬噸，主要由大安溪鯉魚潭水庫、大甲溪石岡壩及德基水庫聯合調配供應，總統賴清德日前在磐石會的活動中，就曾表示今年面臨雨量不足的問題，而根據水利署水庫即時水情，台中市主要供水水庫的鯉魚潭水庫目前蓄水率三成一，德基水庫為六成一。

地下水源淨化 接入供水網

盧秀燕昨天在市政會議也提出春雨不足的警訊，表示全國水情告急，嘉義也告急，苗栗要開始休耕，台南的民生工業用水大概撐到五月底，以台中來說，有兩個最重要的調蓄設施調度，一個是德基水庫，一個是鯉魚潭水庫，但整體的蓄水量正在持續的遞減中。

盧秀燕指出，為確保台中市用水無虞，必須超前部署，同意水利署及自來水公司，啟動地下水的備援，而地下水源會經由淨化之後，接入供水網，作為穩定民生用水的最重要的一個備援，也會請經發局、民政局、水利局、新聞局宣傳節約用水，避免走到減壓及限水的一步。

市政府進一步表示，今年全國春雨不如預期，水利署及水公司為調節自來水水源，向市府水利局申請啟用六處抗旱井，水利局已超前部署，協助中央及水公司配合調度，確保民生與產業用水無虞。

水利局表示，台中市抗旱水井共有八十二口，分別位於西屯區、外埔區、大甲區、大肚區、后里區、石岡區、南區、東區、南屯區、大里區、西區、烏日區、新社區、太平區、豐原區等，其中位於中央公園就有二十口的抗旱水井。

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