慶祝兒童節 高市衛武營變恐龍樂園

日本擬真恐龍首度來台，衛武營變「恐龍酷樂園」。 （記者陳文嬋攝）

4月3至6日 日本知名擬真恐龍團隊走秀 戶外劇場打造大草原

高雄市兒童節系列活動將於四月三至六日登場，衛武營國家藝術文化中心變身恐龍樂園，集結廿四隻擬真恐龍重現史前世界，最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊DINO-A-LIVE首度來台，由六隻恐龍進行沉浸式表演。

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今年兒童節以「恐龍酷樂園」主題，推出六大亮點，衛武營戶外劇場將打造為「恐龍大草原」，設置九隻擬真恐龍與情境造景；即將於三月底歇業的恐龍探索樂園也跨界合作，帶來九隻擬真恐龍參展，民眾彷彿穿梭時空，走進史前世界，與各式恐龍合影打卡。

市長陳其邁表示，這次特別邀請日本東京DINO-A-LIVE團隊來台演出，透過精密機械與精湛操演技術，讓恐龍以栩栩如生姿態出現，四月三至六日每天下午至傍晚於衛武營戶外劇場，帶來恐龍走秀與舞台展演，每日三場共十二場演出，由六隻恐龍輪番登場，帶來近距離互動的沉浸式體驗。

化石考古、13關卡加市集 親子體驗

衛武營榕樹廣場也將展出侏儸紀海洋霸主滑齒龍長六公尺大型標本，以及加拿大國寶彩斑菊石，並規劃化石考古體驗區，學童化身小小考古學家，透過化石挖掘池體驗，認識古生物與自然科學知識。

現場推出「小恐龍探險家」，設下十三道恐龍主題關卡，包括水彈槍、平衡木、陸上龍舟等趣味闖關與互動遊戲，親子過關還能獲得好禮；還有超過百攤的恐龍主題市集，集結美食、文創與親子商品，打造兒童節嘉年華。

活動暖身 恐龍現身火車站快閃互動

市府也將於四月一日舉辦快閃活動，讓恐龍現身高雄火車站下沉式廣場，與民眾互動為活動暖身；二日邀請偏鄉學童與恐龍面對面，提前近距離互動。

日本擬真恐龍首度來台，衛武營變「恐龍酷樂園」。 （記者陳文嬋攝）

日本擬真恐龍首度來台，衛武營變「恐龍酷樂園」。 （記者陳文嬋攝）

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