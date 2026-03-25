《25年首變革》海上去鰓保鮮 屏東第一鮪下修至175公斤

第一鮪拍賣是屏東黑鮪魚文化觀光季重頭戲。 （記者陳彥廷攝）

屏東「黑鮪魚文化觀光季」已舉辦二十五年，今年出現新變革，因應黑鮪魚汛期四月一日登場，為配合政府推動「海上去鰓」保鮮政策，縣府公告今年「第一鮪」的重量門檻從一八〇公斤降為一七五公斤。

新規定起鉤就要錄影存證

往年「第一鮪」條件包括捕獲地須在台灣沿近海、重量一百八十公斤以上、起鉤時應為活魚、漁船須設籍高屏地區、捕獲時應即時通報東港漁業電台，告知捕獲位置、漁船行速及預定進港時間，並且要最先抵達東港漁港才算數，今年新增起鉤就要錄影存證規定，因應去鰓後影響重量，首度下修門檻至一百七十五公斤。

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漁民：去鰓填冰肉質更鮮

孔姓漁民說，海上去鰓一舉數得，去鰓部位填冰可提升保鮮效果，也易於魚市場維持乾淨整潔，有助觀光行銷，漁業署去年起提供相關獎勵，現在連第一鮪活動也配合去鰓政策，有助於帶動整體漁業的進步。

曾是遠洋漁船船長的佳珍海產餐廳老闆蕭受發表示，魚鰓溫度較高，會讓冷凍速度變慢進而影響保鮮，雖然漁船在海上的去鰓工序比較麻煩，還會減少魚的重量，但肉質更新鮮，價格更好。

東港區漁會指出，魚市場的黑鮪魚交易，會請承銷人購買去鰓黑鮪時，要再加算五公斤價錢給漁民，漁業署並提供去鰓每尾兩千元的獎勵，漁友獲益甚至更多，去鰓政策對漁民收入及市場整潔的觀光形象，都有正面性的助益。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，漁民在海上的辛勞很難被看見，希望透過第一鮪活動的捕撈過程，讓外界更了解漁民海上作業的辛苦，因此捕獲第一鮪的漁船從活魚起鉤到甲板期間，須以攝影方式不間斷拍攝，並且立即通報東港漁業電台確定時間，今年黑鮪魚捕撈通報將從四月一日正式開始。

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