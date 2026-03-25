總幹事之爭 東河農會6理事遭罷免

台東縣東河鄉農會因下屆人事案引發激烈內訌。現任總幹事與理事會派系對立，原先六名理事欲罷免現任總幹事廖博民未果，不料農會昨天召開臨時代表大會，反而在衝突與圍困中，投票通過罷免這六名理事。知情人士透露，此案背後牽動縣議員樁腳結構，海線選情恐生變。

遭罷免理事曾於去年十二月向縣府陳情，指控理事長顏世偉未依法召開理事會，導致一一五年度預算無法審查，損及農民權益，並批評縣府態度消極。該派系原提案要求召開臨時理事會解聘總幹事，但農會隨後召開第二十屆第一次臨時代表大會，決議反對解聘案，並限縮理事會部分職權。

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昨天召開第二次臨時會，現場火藥味十足，雙方一度爆發肢體衝突，甚至有理事受困車內。最終在出席人數超過三分之二的情況下，強勢通過六名理事罷免案，缺額將由候補理事遞補。理事長顏世偉對此僅表示：「一切照程序，合法、和平、合理。」

知情者指出，此案核心在於總幹事交棒的人選之爭。農會資源與人脈掌握在誰手中，直接影響縣議員及縣長大選在海線的樁腳佈局。這次「反撲成功」不僅鞏固現有勢力，更可能導致地方選情「牽一髮而動全身」。

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