焚化廠冒黑煙 台東縣府：垃圾濕燃燒不完全

台東焚化廠屢傳排煙超標，議員要求停爐檢修。 （記者黃明堂攝）

台東縣垃圾焚化廠去年才正式營運並完成單爐歲修，近日深夜卻傳出排黑煙及異味問題，引發地方居民恐慌與多位縣議員的高度關切。環保局長黃權煒強調，是因垃圾過濕，已迅速控制。

議員要求2號爐停爐 全面檢修

台東縣議員張國洲昨天於議會質詢時指出，前晚至昨天凌晨四點左右，焚化爐排放的一氧化碳數值嚴重超標，他在凌晨四點半親自前往現場查看，發現煙囪持續排放黑煙，且空氣中瀰漫難聞異味，過去遇到梅雨季或大雨時，監測數值皆能維持正常，要求環保局應重新檢視設備穩定性。

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黃權煒回應表示，前晚八點多接獲反映後已立即派員檢測，初步判定鍋爐設備並無故障，黑煙與數值超標主要是因為垃圾車傾倒的廢棄物中濕氣過重，導致燃燒不完全。

黃權煒解釋，當爐內燃燒反應過於劇烈或氧氣供應不足時，會產生這種現象，一氧化碳及二氧化硫超標時間約持續一個半小時，已在晚間九點多將狀況控制住，目前氣體監測數據均已恢復在安全範圍內。

議員周達三、鄭崗山、簡維國、黃治維及林參天等人表示，焚化爐重啟兩年多來已多次發生類似問題，環保局每次都宣稱設備與監測沒問題，對非專業的民眾而言難以信服。張國洲更要求，既然前年才重新整修啟動的設備卻頻頻出狀況，環保局應考慮讓二號爐先行停爐，進行正式且全面的修復與檢查，待確認安全無虞後再重新開啟。

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