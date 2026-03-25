為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    焚化廠冒黑煙 台東縣府：垃圾濕燃燒不完全

    2026/03/25 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東焚化廠屢傳排煙超標，議員要求停爐檢修。 （記者黃明堂攝）

    台東焚化廠屢傳排煙超標，議員要求停爐檢修。 （記者黃明堂攝）

    台東縣垃圾焚化廠去年才正式營運並完成單爐歲修，近日深夜卻傳出排黑煙及異味問題，引發地方居民恐慌與多位縣議員的高度關切。環保局長黃權煒強調，是因垃圾過濕，已迅速控制。

    議員要求2號爐停爐 全面檢修

    台東縣議員張國洲昨天於議會質詢時指出，前晚至昨天凌晨四點左右，焚化爐排放的一氧化碳數值嚴重超標，他在凌晨四點半親自前往現場查看，發現煙囪持續排放黑煙，且空氣中瀰漫難聞異味，過去遇到梅雨季或大雨時，監測數值皆能維持正常，要求環保局應重新檢視設備穩定性。

    黃權煒回應表示，前晚八點多接獲反映後已立即派員檢測，初步判定鍋爐設備並無故障，黑煙與數值超標主要是因為垃圾車傾倒的廢棄物中濕氣過重，導致燃燒不完全。

    黃權煒解釋，當爐內燃燒反應過於劇烈或氧氣供應不足時，會產生這種現象，一氧化碳及二氧化硫超標時間約持續一個半小時，已在晚間九點多將狀況控制住，目前氣體監測數據均已恢復在安全範圍內。

    議員周達三、鄭崗山、簡維國、黃治維及林參天等人表示，焚化爐重啟兩年多來已多次發生類似問題，環保局每次都宣稱設備與監測沒問題，對非專業的民眾而言難以信服。張國洲更要求，既然前年才重新整修啟動的設備卻頻頻出狀況，環保局應考慮讓二號爐先行停爐，進行正式且全面的修復與檢查，待確認安全無虞後再重新開啟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播