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    首頁 > 生活

    環境部修正辦法／水污重大違規者 縮短許可效期

    2026/03/25 05:30 記者吳柏軒／台北報導
    為強化水污染防治管理，環境部修正相關辦法，情節重大違規者將縮短許可證（文件）展延效期，限縮廢水量及生產或服務規模等，以守護水體品質。圖為受廢水影響的雲林縣新虎尾溪。（資料照）

    為強化水污染防治管理，環境部修正相關辦法，情節重大違規者將縮短許可證（文件）展延效期，限縮廢水量及生產或服務規模等，以守護水體品質。圖為受廢水影響的雲林縣新虎尾溪。（資料照）

    為強化水污染防治管理，環境部昨修正發布「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」，針對情節重大的違規者，將縮短許可證（文件）展延效期，限縮廢水量及生產或服務規模等，以守護水體品質。

    環境部說明，事業或污水下水道許可證有效期間為五年，期間內若犯重大違規，如繞流排放、廢（污）水處理設施功能與設備不足，或未維持正常操作等，新法將限縮其許可效期不得逾三年，且展延後辦理的效期也不得重新起算。

    河川污染指數偏高 加嚴排放管理

    針對河川污染指數（RPI）偏高的受損水體，環境部也加嚴排放管理，如廢（污）水處理設施功能與設備不足，或繞流排放且未正常操作等違規，將限縮其廢（污）水每日最大量至原核准量的八成以下，並自核准之日起三年內不得變更增加，以降低河川污染。

    環境部強調，修法是強化許可證管理，促使業者守法並維護水體環境，若業者的許可證被限縮之後，效期內未再有重大違規，仍得恢復原展延五年效期以及生產或服務規模。

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