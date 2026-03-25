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    首頁 > 生活

    陽明交大研究登國際期刊／2遺傳基因變異 罹肝癌風險增2.6至3.4倍

    2026/03/25 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    陽明交大研究團隊最新研究顯示，即使沒有B型肝炎或C型肝炎感染，仍可能因遺傳基因變異增加，日後罹患肝癌的風險隨之提升約2.6至3.4倍。健檢示意圖，人物與新聞無關。（陽明交大提供）

    陽明交大研究團隊最新研究顯示，即使沒有B型肝炎或C型肝炎感染，仍可能因遺傳基因變異增加，日後罹患肝癌的風險隨之提升約2.6至3.4倍。健檢示意圖，人物與新聞無關。（陽明交大提供）

    B型與C型肝炎病毒是肝癌發生重要危險因子，然而根據陽明交大研究團隊整合國家級相關資料，進行最新研究進一步發現，即使沒有B型肝炎或C型肝炎感染的情況，仍可能因遺傳基因變異增加，日後罹患肝癌的風險隨之提升約二．六至三．四倍，顛覆過去非B、C型肝炎族群風險較低的傳統概念，獲國際期刊《JHEP Reports》刊登。

    排除B、C肝炎感染者

    陽明交大醫學院臨床醫學研究所教授李美璇率領團隊，整合台灣精準醫療計畫（TPMI）、台灣人體生物資料庫（Taiwan Biobank），以及國家衛生研究院台灣肝癌網（TLCN），串聯基因體資料、臨床診斷紀錄與長期追蹤資訊，分析超過七萬名台灣成人的遺傳與健康資料，建立非B、C型肝炎族群肝癌風險的精準預測基礎。

    研究發現，PNPLA3和SAMM5基因變異會顯著提高肝癌風險，且攜帶越多風險變異者，其未來罹癌風險最高可增加約二．六至三．四倍。更重要的是，即使沒有脂肪肝，這些基因仍會獨立增加肝癌風險，顛覆過去非B、C型肝炎族群風險較低的傳統概念。

    李美璇表示，這項研究顯示，肝癌不再只是病毒的問題，基因與代謝路徑同樣關鍵。未來可望將遺傳風險納入公共衛生與精準預防策略，及早識別高風險族群。

    研究專注非病毒型肝癌

    校方指出，該研究是全球少數、也是亞洲規模最大的相關研究之一，完整排除B、C肝炎感染者後，專注於「非病毒型肝癌」的基因風險，並透過近十年的追蹤資料，建立具臨床與公共衛生價值的長期證據，也展現台灣在生物資料庫、資料科學與精準醫療整合應用上的國際競爭力。

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