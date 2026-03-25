11座水庫蓄水率不到4成 經濟部成立旱災應變小組

上游降雨偏少，加上一期稻作供灌，目前曾文水庫的蓄水率不到30%。（記者吳俊鋒攝）

台灣西部今年冬雨降雨量七十五年來最低，全台水情吃緊，有十一座水庫蓄水率跌破四成。經濟部成立旱災應變小組，籲請大家持續節約用水。台水嚴陣以待，整備地下水、伏流水等水源的相關設備，隨時投入補充，包括桃園到高雄都隨時待命。

新竹水情燈號已在三月十二日轉為黃燈，實施減壓供水，中南部部分水庫水位也持續下探，全台已有十一座水庫的蓄水率跌破四成，其中，全國最大的曾文水庫從去年九月迄今，上游累積降雨不到歷來同期平均的六成，加上農業供灌，蓄水率僅廿八％左右，是廿二個月來新低。

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此外，中部用水主力鯉魚潭水庫蓄水率只剩三成，台中石岡壩只有二成三，德基水庫也較去年同期少三成。

台水整備水源 跨區調度

面對水情嚴峻，台水公司董事長李嘉榮表示，已展開縣市跨區調度供水，高雄支援台南供水；雲林也援嘉義地區水源，目前也啟動地下水備援，盡量保留水庫水源。

水利署南區水資源分署也全力調度，目前曾文水庫仍透過聯通管單日支援南化淨水場廿萬立方米，高雄也北送清水每天五萬立方米，維持民生用水的穩定供應。

未來一週3波水氣報到

旱象持續，但未來一週有三波水氣接力報到！中央氣象署預報，今天有一道微弱鋒面通過，可惜水氣不多，降雨較集中在東邊；週五有另一道微弱鋒面通過，水氣略比第一波多，且位置比較南邊。

氣象署預報員張承傳表示，下週二有一道鋒面和東北季風增強，這波水氣很夠。屆時中部以北、東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨。

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