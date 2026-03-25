去年結核病新案 首度跌破6000例／發生率20年大降66% 持續強化長照、共病族群、外籍篩檢治療

疾管署昨舉辦世界結核病日記者會，署長羅一鈞（中）、中華民國防癆協會理事長余明治（左）、台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源（右）持守護扇，邀請民眾共同守護健康。（記者張嘉明攝）

台灣結核病防治見效，疾管署昨公布，二〇二五年結核病發生率降至每十萬人口廿五例，較二〇〇五年七十三例大幅下降六十六％，新案數亦首度跌破六千例，降至五七四二例。疾管署表示，將持續鎖定高齡者與外籍族群強化篩檢與治療，並推動短程療法提升完成率，朝「二〇三〇年降至每十萬人口十例」、「二〇三五年終結結核病」目標邁進。

目標2035年終結結核病

疾管署長羅一鈞指出，目前結核病新案中，高齡長者約占三分之二，為主要防治對象，未來將持續在長照機構及糖尿病、洗腎等共病族群中推動潛伏結核感染（LTBI）篩檢與治療。另一重點族群為外籍人士，占約一成，政府已與移工及新住民團體合作，加強篩檢並提供公費治療，預計今年投入約八億元經費。

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羅一鈞表示，外籍個案多來自越南、泰國及印尼等結核盛行率較高國家，部分患者在幼年即感染，來台後才發病。雖然每年約七百至八百例，數量未明顯增加，但因整體病例下降，占比已逾一成，須持續關注。

咳嗽逾2週、食慾不振快就醫

中華民國防癆協會理事長余明治提醒，結核病早期症狀不明顯，若出現咳嗽超過二週、胸痛、體重減輕、發燒或食慾不振等情形，應儘速就醫。統計顯示，六十五歲以上患者占六十五％，其中八十五歲以上逾十五％，且長者症狀常不典型，容易延誤診斷，醫師應提高警覺。

在治療方面，台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源指出，潛伏結核感染雖無症狀且不具傳染性，但未來可能發病，及早治療可降低約九成風險。

近年療程逐步縮短，從過去九個月降至三個月，甚至一個月，搭配「都治（DOTS）」制度，整體治療完成率已達八十五％至九十％，短程療法亦可再提升約十％至十五％完成率。王振源強調，結核病並非終身免疫疾病，預防仍是關鍵，包括保持環境通風、落實咳嗽禮節及控制慢性病等。

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