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    首頁 > 生活

    76歲嬤遭3犬狂咬逾200處 彰化醫院免費高壓氧治療

    2026/03/24 05:30 記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導
    彰化醫院將免費為受傷的阿嬤做高壓氧治療。（彰化醫院提供）

    彰化醫院將免費為受傷的阿嬤做高壓氧治療。（彰化醫院提供）

    彰化埤頭鄉七十六歲陳姓阿嬤，日前被三隻惡犬圍攻狂咬二百多處傷口，傷勢嚴重、差點沒命，目前該三隻惡犬行蹤成謎，當地村長回報狗不見了，也沒人敢承認是飼主，警方則列出「可疑惡狗名單」，透過監視器和民眾的指認，鎖定逞凶的惡犬。

    彰化縣動物防疫所長董孟治表示，動防所人員昨天電洽轄區派出所，警方表示該案已完成偵訊筆錄，目前相關飼主一再否認涉案犬隻為其所飼養，但警方比對監視器，三隻涉案犬隻為有主人飼養，動防所再訪查當地村長，村長轉述目前該三隻狗已不見蹤影。

    警方表示，案發後，他們發現逞凶的惡狗不只攻擊阿嬤的三隻，經過查訪，初步鎖定近十隻，這些大部分是流浪狗，少部分疑似有人飼養，但民眾指認的語詞多為「可能是那隻」，形容模糊、無法確定，警方得從路口監視器去鎖定「作案」犬隻。

    阿嬤目前還在衛福部彰化醫院住院治療，院方表示，阿嬤傷口非常嚴重，深幾見骨、不斷化膿，將進行第四度清創手術。院方考量其家庭經濟並不好，決定為阿嬤做五次的免費高壓氧治療，以加速傷口癒合。

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